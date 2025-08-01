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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Заслужил пройти дальше: тренер Бешикташа признал преимущество Шахтера

Уле Гуннар Сульшер
Фото: Getty Images

Главный тренер турецкого Бешикташа Уле Гуннар Сульшер прокомментировал встречу с донецким Шахтером в квалификации Лиги Европы, в которой его команда потерпела два поражения.

Наставник турецкого клуба признал преимущество горняков над его командой и отметил, что Бешикташ переживает сложный период.

Об этом он заявил на пресс-конференции после матча, передает пресс-служба Бешикташа.

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– В двух матчах соперник был лучше. Мы играли против хорошей команды. Соперник имел больше моментов и реализовал их. Наш соперник заслужил пройти дальше, — сказал он.

По словам 52-летнего норвежского специалиста, Бешикташ сейчас переживает сложный период.

– Сейчас нам нужна стабильность. Мы должны сделать все, чтобы двигаться в правильном направлении, — отметил тренер турецкого клуба.

Во втором туре квалификации Лиги Европы Шахтер дважды обыграл турецкий Бешикташ.

В первом матче в Стамбуле горняки победили соперников со счетом 4:2, а в ответном матче в Квакове подопечные Арды Турана взяли верх со счетом 2:0.

Следующим соперником Шахтера в третьем туре квалификации ЛЕ станет греческий Панатинаикос. Первая игра состоится 7 августа в Афинах.

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