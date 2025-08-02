Зеленский встретился с Усиком: говорили об Украине в мире и о спорте

Президент Владимир Зеленский провел встречу с абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком.

Об этом сообщил глава государства в своем Telegram-канале.

Усик встретился с Зеленским

Во время встречи они обсудили, как усилить наши позиции, в частности в Соединенных Штатах, как не дать миру забыть о преступлениях России, как напоминать о ежедневных испытаниях украинского народа и отваге, которую демонстрируют украинцы.

Сейчас смотрят

– Сегодня все мы стремимся, чтобы голос Украины в мире был сильным и влиятельным, чтобы повсюду на земле об истории украинской борьбы за жизнь знало как можно больше людей.

Это возможно, когда на международной арене к усилиям политиков и дипломатов присоединяются легенды Украины, известные в каждом уголке планеты. Одним из таких является наш абсолютный чемпион мира Александр Усик, — отметил президент.

Отдельно они обсудили популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, поддержку и мотивацию детей, которые активно занимаются спортом.

Напомним, 19 июля Александр Усик одержал досрочную победу над британцем Даниэлем Дюбуа. Украинец отправил соперника в нокаут в пятом раунде и во второй раз объединил пояса в супертяжелом весе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.