Динамо Киев – Пафос: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Динамо Киев и Пафос встретятся в первом матче третьего тура квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Игра запланирована на вторник, 5 августа, на арене Люблин в одноименном польском городе.

Начало матча Динамо Киев – Пафос – в 21:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев – Пафос: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Динамо Киев — Пафос являются подопечные Александра Шовковского.

На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 1.77. Успех Пафоса оценивают в 4.80. Ничейный результат матча Динамо Киев – Пафос в основное время – 3.75.

Согласно прогнозу букмекеров на матч, самым реальным исходом встречи Динамо и Пафоса считают победу ничью со счетом 1:1 – на это дают коэффициент 5.80. Или победу бело синих 1:0 – прогноз 7.40.

Это будет первая официальная встреча между этими командами.

В случае победы по итогам двух матчей Динамо выйдет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а команда, которая проиграет, отправится в плей-офф отбора Лиги Европы.

Во втором квалифай-раунде Динамо обыграло мальтийский Хамрун Спартанс со счетом 6:0 по сумме двух матчей. А Пафос в двух матчах одолел израильский Маккаби Тель-Авив – 2:1 в двух матчах.

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