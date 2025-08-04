Голкипер клуба УПЛ не вернулся в Украину после сборов в Словении – СМИ

Украинский голкипер криворожского Кривбасса Игорь Омельченко не вернулся вместе с командой с летних тренировочных сборов в Словении.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас на своем YouTube-канале.

Омельченко не вернулся в Украину

По данным журналиста, 19-летний футболист готов даже завершить свою игровую карьеру.

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– Раздается такая информация, что футболист даже готов завершить карьеру. Он готов пожертвовать контрактом с Кривбассом, несмотря на санкции, которые могут быть к нему применены, — сказал Бурбас.

В криворожском клубе пока не комментировали ситуацию.

Игорь Омельченко родился в 2006 году. В прошлом сезоне он провел 25 матчей в чемпионате Украины среди команд U-19. За сезон он пропустил 49 мячей.

Голкипер несколько раз попадал в заявку основной команды на матчи украинской Премьер-лиги, но на поле не выходил.

Фото: ФК Кривбасс

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