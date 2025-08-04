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2 мин.

Полесье может выйти на Фиорентину в плей-офф Лиги конференций: детали

Руслан Ротань

Житомирское Полесье узнало потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.

Об этом стало известно по итогам жеребьевки УЕФА в понедельник, 4 августа.

Жеребьевка ЛК: потенциальный соперник Полесья

Победитель матча третьего круга Лиги конференций между Полесьем и венгерским Пакшом в плей-офф раунде за место в основном этапе турнира сыграет против итальянской Фиорентины.

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Базовой датой первого матча является 21 августа. Ответный матч должен состояться 28 августа.

Поскольку Полесье и Пакш находились среди несеяных команд, первый матч с Фиорентиной победитель очного противостояния будет играть дома.

Фиалок сейчас возглавляет экс-тренер Милина Стефано Пиоли.

Напомним, во втором туре квалификации подопечные Руслана Ротаня по сумме двух матчей одолели андоррскую Санта Колому.

Первая игра Полесья против венгерского Пакша состоится в четверг, 7 августа, в Словакии. Ответный матч — через неделю в венгерском городе Пакш.

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Шахтар

Фото: ФК Полесье 

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