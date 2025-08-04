Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Пенсии, социальная помощь и ВПЛ: глава Минсоцполитики анонсировал изменения
Всем сделал хорошо: Иво Бобул вспомнил свои четыре брака и самую большую ошибку
Не видим прогресса: Рубио об очередных переговорах с окружением Путина по Украине
Взрывы в Киеве 3 августа: враг атаковал столицу ракетами
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.

Определен потенциальный соперник Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Динамо Київ
Фото: Динамо Киев

Киевское Динамо узнало потенциального соперника в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Об этом стало известно по итогам жеребьевки УЕФА в понедельник, 4 августа.

Жеребьевка Лиги чемпионов: потенциальный соперник Динамо

В случае успеха в двухматчевом противостоянии с кипрским Пафосом в третьем туре квалификации Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет с победителем пары между польским Лехом и сербской Црвеной Звездой.

Сейчас смотрят

Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов запланированы на 19-20 августа, ответные матчи должны состояться 26-27 августа.

В случае неудачи против Пафоса бело-синие попадут в плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.

Потенциальный соперник пары Динамо Киев – Пафос в ЛЕ станет известен позже.

Факты ICTV рассказывали, где смотреть в Украине и кто покажет игру Динамо Киев – Пафос в квалификации Лиги чемпионов. Первый матч состоится во вторник, 5 августа.

Читайте также
Динамо Киев – Пафос: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо Ярмоленко

Связанные темы:

ДинамоЖеребьевкаЛіга чемпіонівФутбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь