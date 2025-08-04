Определен потенциальный соперник Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Об этом стало известно по итогам жеребьевки УЕФА в понедельник, 4 августа.
Жеребьевка Лиги чемпионов: потенциальный соперник Динамо
В случае успеха в двухматчевом противостоянии с кипрским Пафосом в третьем туре квалификации Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет с победителем пары между польским Лехом и сербской Црвеной Звездой.
Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов запланированы на 19-20 августа, ответные матчи должны состояться 26-27 августа.
В случае неудачи против Пафоса бело-синие попадут в плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.
Потенциальный соперник пары Динамо Киев – Пафос в ЛЕ станет известен позже.
Факты ICTV рассказывали, где смотреть в Украине и кто покажет игру Динамо Киев – Пафос в квалификации Лиги чемпионов. Первый матч состоится во вторник, 5 августа.