Определен потенциальный соперник Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Киевское Динамо узнало потенциального соперника в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Об этом стало известно по итогам жеребьевки УЕФА в понедельник, 4 августа.

Жеребьевка Лиги чемпионов: потенциальный соперник Динамо

В случае успеха в двухматчевом противостоянии с кипрским Пафосом в третьем туре квалификации Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет с победителем пары между польским Лехом и сербской Црвеной Звездой.

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Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов запланированы на 19-20 августа, ответные матчи должны состояться 26-27 августа.

В случае неудачи против Пафоса бело-синие попадут в плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.

Потенциальный соперник пары Динамо Киев – Пафос в ЛЕ станет известен позже.

Факты ICTV рассказывали, где смотреть в Украине и кто покажет игру Динамо Киев – Пафос в квалификации Лиги чемпионов. Первый матч состоится во вторник, 5 августа.

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