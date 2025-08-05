Динамо Киев – Пафос: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо Киев и Пафос встретятся в первом матче третьего тура квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Игра запланирована на вторник, 5 августа, на арене Люблин в одноименном польском городе.
Начало матча Динамо Киев – Пафос – в 21:00 по киевскому времени.
Динамо Киев – Пафос: прогноз букмекеров на матч
По мнению букмекеров, фаворитами матча Динамо Киев — Пафос являются подопечные Александра Шовковского.
На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 1.75. Успех Пафоса оценивают в 5.20. Ничейный результат матча Динамо Киев – Пафос в основное время – 3.60.
Согласно прогнозу букмекеров на матч, самым реальным исходом встречи Динамо и Пафоса считают победу ничью со счетом 1:1 – на это дают коэффициент 5.70. Или победу бело синих 1:0 – прогноз 7.10.
Это будет первая официальная встреча между этими командами.
В случае победы по итогам двух матчей Динамо попадет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а команда, которая проиграет, — в плей-офф отбора Лиги Европы.
Во втором квалифай-раунде Динамо обыграло мальтийский Хамрун Спартанс со счетом 6:0 по сумме двух матчей. А Пафос в двух матчах одолел израильский Маккаби Тель-Авив – 2:1 в двух матчах.