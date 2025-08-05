Динамо – Пафос: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Матч Динамо Киев – Пафос в третьем туре квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26 запланирован на 5 августа. Игра состоится на арене Люблин в одноименном городе Польши.

Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Матч Динамо Киев – Пафос, где смотреть в Украине и кто покажет игру бело-синих и кипрского клуба в квалификации Лиги чемпионов, рассказывают Факты ICTV.

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Динамо Киев – Пафос: где смотреть

В прямом эфире матч Динамо Киев – Пафос болельщики смогут посмотреть на телеканале 2+2, доступном на медиасервисе Megogo и платформе Киевстар ТВ.

На игре будет работать бригада швейцарских арбитров во главе с 37-летним Сандро Шерером.

Ему будут ассистировать Сюзанна Кюнг и Йонас Эрни. Резервным арбитром назначен Урса Шнидера.

За систему VAR будет отвечать Йоханнес фон Мандах.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в плейоф квалификации Лиги чемпионов, а проигравший будет играть в раунде плейоф отбора Лиги Европы.

Напомним, во втором квалификационном раунде Динамо обыграло мальтийский Хамрун Спартанс со счетом 6:0 по сумме двух матчей.

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