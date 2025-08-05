Возвращаться отказывается: Кривбасс о побеге футболиста со сборов в Словении
Клуб украинской Премьер-лиги Кривбасс подтвердил, что их футболист Игорь Омельченко самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся в Украину.
Об этом говорится на официальном сайте клуба из Кривого Рога.
Кривбасс о побеге Омельченко
– ФК Кривбасс информирует, действительно, футболист Игорь Омельченко самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся в Украину вместе с командой, — говорится в сообщении.
В клубе добавили, что связались с Омельченко, но он отказывается возвращаться.
В пресс-службе Кривбасса отметили, что они продолжают проводить все необходимые мероприятия для возвращения игрока в расположение команды и коммуницируют с соответствующими органами по этому вопросу.
О сложившейся информации клуб проинформировал украинскую Премьер-лигу.
19-летний голкипер Игорь Омельченко имеет действующий контракт с Кривбассом еще на один год. В клубе призывают игрока вернуться к выполнению контрактных обязательств.
Накануне в СМИ появилась информация, что голкипер Кривбасса Игорь Омельченко не вернулся с командой с летних тренировочных сборов в Словении. Речь шла о том, что 19-летний футболист готов даже завершить свою игровую карьеру.
Фото: ФК Кривбасс