Играли не с дворовой командой: игрок Динамо объяснил поражение от Пафоса в ЛЧ

Полузащитник киевского Динамо Владислав Кабаев прокомментировал поражение со счетом 0:1 от кипрского Пафоса в матче третьего тура квалификации Лиги чемпионов.

Он сказал, что бело-синие начали не так, как планировали, и считает, что команде не хватило гола, поэтому они и пропустили в конце игры.

Кабаев о поражении Динамо от Пафоса

– Возможно, начали не так, как хотели. Мы же играем против людей, против квалифицированных игроков, а не дворовой команды. У Пафоса есть футболисты хорошего качества. Да, начало не удалось, но потом не скажу, что матч был полностью под контролем, хотя были моменты и хорошие удары. Нам не хватило, думаю, гола. Да и пропустили, — сказал Кабаев.

Он добавил, что будут разбирать эту игру с командой, и добавил, что им нужно работать.

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По его словам, в матче против Пафоса было «мало конструктивного футбола, больше борьбы, и в этом мы уступили».

Однако футболист считает, что в поражении с минимальным счетом нет ничего страшного. Он выразил надежду, что следующая игра будет лучше.

– Это 0:1 – ничего страшного нет. У нас было много моментов, могли забивать, поэтому следующая игра будет веселой. Надеюсь, наша игра будет немного качественнее. Нам есть над чем работать, – добавил он.

Напомним, в первом матче против Пафоса в квалификации Лиги чемпионов Динамо потерпело сенсационное поражение со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил бразильский форвард кипрского клуба Андерсон Силва.

Источник: Football Hub

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