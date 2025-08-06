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2 мин.

Умер футболист Зари Владимир Белоцерковец, ему было 25 лет

Володимир Білоцерковець
Фото: ФК Заря

В возрасте 25 лет скончался футболист Владимир Белоцерковец, который выступал за луганскую Зарю.

Об этом луганчане сообщили на своей странице в социальной сети Instagram.

Умер Владимир Белоцерковец

– Сегодня, на 26-м году жизни, оборвалась жизнь полузащитника луганской Зари Владимира Белоцерковца, – сообщили в клубе.

Причина смерти Белоцерковца пока неизвестна.

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ФК Заря выразил искренние соболезнования близким и родственникам футболиста. В клубе отметили, что запомнят его как профессионала, доброго и отзывчивого человека.

Отметим, что несколько часов назад ряд украинских СМИ писали, что Белоцерковец восстановился после травмы голеностопа и приступил к тренировкам в общей группе.

Что известно о Владимире Белоцерковеце

Владимир Белоцерковец родился в 2000 году в Херсонской области.

Он является воспитанником молодежных академий харьковского Металлиста и луганской Зари. Выступал за Зарю в молодежном чемпионате Украины.

На его счету более 100 матчей в украинском футболе за Зарю, запорожский Металлург и Ингулец.

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