Свитолина зачехлила ракетку на турнире в Канаде, проиграв Осаке

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления на турнире WTA 1000 в Монреале на стадии четвертьфинала.

В двух сетах она уступила бывшей первой ракетке Наоми Осаке со счетом 2:6, 2:6.

Свитолина проиграла Осаке

Теннисистки провели на корте 1 час и 9 минут, за которые Свитолина дважды подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. У Осаки один эйс и две двойные.

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В первом сете при счете 1:1 японка совершила рывок и выиграла четыре гейма подряд. Наиболее напряженным был седьмой гейм на подаче Наоми, в котором было шесть брейк-поинтов, также один раз она была на грани того, чтобы забрать сет, но Элине все же удался брейк.

Однако уже на своей подаче украинка проиграла и партия была за Осакой.

Во втором сете при счете 2:2 Осака выиграла четыре гейма и закрыла матч. Это был восьмой очный поединок теннисисток, в котором японка одержала пятую победу.

Свитолина – Осака: видеообзор матча

В полуфинале Наоми Осака сыграет с представительницей Дании Кларой Таусон, которая ранее выбила из турнира Игу Свьонтек, Юлию Стародубцеву и Лауру Бронцетти.

Напомним, в предыдущем круге Свитолина обыграла американку Аманду Анисимову, которая является седьмой ракеткой мира. Украинка одержала победу со счетом 6:4, 6:1.

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