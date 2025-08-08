Несмотря на бан: УЕФА перечислил клубам из РФ почти €11 млн выплат “солидарности”

Главное Клубы из РФ получили выплаты "солидарности" и в сезоне-2021/22 – более €6,2 млн.

Пять украинских клубов не получили выплат из-за нахождения в "зоне военных действий".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил российским футбольным клубам более €10,8 млн в виде платежей “солидарности” после того, как им запретили участвовать в турнирах под эгидой футбольного органа после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

УЕФА заплатил клубам из РФ почти €11 млн после 2022 года

Издание отмечает, что выплаты были осуществлены несмотря на то, что пять украинских клубов не получили подобных средств, якобы из-за того, что они находятся в “зоне военных действий”.

Выплаты солидарности, как правило, предоставляются клубам, которые не достигли достаточных результатов на национальном уровне, чтобы попасть в европейские соревнования.

В УЕФА говорят, что такие выплаты предназначены для “поддержания конкурентного баланса в ведущих дивизионах Европы, учитывая дополнительные доходы, которые некоторые клубы получают благодаря участию в европейских соревнованиях”.

Несмотря на бан на участие клубов и сборной России в европейских соревнованиях, УЕФА выплатил Российскому футбольному союзу €3 305 000 “солидарных” выплат в 2022-2023 годах, еще €3 381 000 в 2023-2024 годах и €4 224 000 за сезон-2024/2025.

Согласно циркулярам УЕФА, в сезоне-2021/2022 был также осуществлен платеж в размере €6 209 000. Футбольная ассоциация обязана передать эти деньги клубам.

В то же время, пять украинских клубов — Черноморец и Реал Фарма из Одессы, Металлист 1925 из Харькова, МетАЛ из Запорожья и ФСК Феникс из временно оккупированного Мариуполя — за последние два сезона платежей “солидарности” не получили, потому что “находятся в зоне военных действий”.

В письмах клубов говорится, что они не получили ни одной подробной информации или юридического обоснования этих ограничений на платежи.

The Guardian пишет, что спикер УЕФА сначала заявил, что они предоставят заявление с объяснением платежей, но затем организация не дала никакого ответа.

