Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам ответных матчей второго раунда квалификации в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

В третьем туре отбора состоялись три матча с участием украинских команд – Динамо в Лиге чемпионов, Шахтер в Лиге Европы и Полесье в Лиге конференций.

Сейчас Украина занимает в таблице коэффициентов УЕФА 27-е место.

Сколько баллов заработали украинские клубы

В матчах третьего тура квалификационного раунда Динамо неожиданно проиграло Пафосу (0:1) в Лиге чемпионов, а Шахтер сыграл вничью на выезде с Панатинаикосом (0:0) в Лиге Европы.

Единственной украинской командой, которая одержала победу, стало житомирское Полесье. Подопечные Руслана Ротаня разгромили венгерский Пакш со счетом 3:0.

Всего Украина имеет в своем активе сейчас 19.600 баллов в таблице.

Поражение и ничья увеличили отставание от 26-й Словении на 0,907 балла благодаря победе Целье и ничьей Олимпии Любляны в Лиге конференций.

Зато Азербайджан сократил отставание от Украины на 0,600 балла благодаря победе Карабаха в Лиге чемпионов. Зато два других клуба, Сабах и Араз, потерпели поражения в Лиге конференций.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия – 94,839 балла (9/9 клубов продолжают выступления);

2. Италия – 84,374 балла (7/7);

3. Испания – 78,703 балла (8/8);

4. Германия – 74,545 балла (7/7);

5. Франция – 67,748 балла (7/7);

6. Нидерланды – 60,950 балла (6/6);

7. Португалия – 54,966 балла (5/5);

8. Бельгия – 52,750 балла (4/5);

9. Турция – 42,800 балла (5/5);

10. Чехия – 39,600 балла (5/5);

… 26. Словения – 19,968 балла (2/4);

27. Украина – 19,600 балла (3/4);

28. Азербайджан – 19,000 балла (3/4).

В целом в топ-30 рейтинга произошло два изменения: Румыния вернула свою позицию, сместив с 23-го места Венгрию.

Ответные матчи третьего квалификационного раунда еврокубков состоятся 12-14 августа.

