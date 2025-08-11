Моуринью одобрил трансфер: Зинченко может оказаться в турецком гранде
Турецкий Фенербахче сделал предложение лондонскому Арсеналу по поводу игрока сборной Украины Александра Зинченко.
Об этом сообщает турецкое издание TRT Spor.
Зинченко может перейти в Фенербахче
По данным издания, главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью хочет, чтобы Александр Зинченко присоединился к команде.
Португальский специалист планирует использовать украинца в полузащите.
Журналист Серкан Хамзаоглу сообщал в соцсети X, что спортивный директор канареек Девин Озек встречался со своим лондонским коллегой Андреа Бертой, чтобы обсудить возможный трансфер Зинченко.
Сообщалось, что Арсенал готов расстаться с 28-летним Зинченко за примерно €15 млн.
Александр Зинченко выступает за Арсенал с 2022 года. Его контракт действует до лета 2026 года.
За канониров украинец провел 91 матч. В прошлом сезоне Александр выходил на поле в футболке Арсенала в 23 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.