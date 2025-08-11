Моуринью одобрил трансфер: Зинченко может оказаться в турецком гранде

Турецкий Фенербахче сделал предложение лондонскому Арсеналу по поводу игрока сборной Украины Александра Зинченко.

Об этом сообщает турецкое издание TRT Spor.

Зинченко может перейти в Фенербахче

По данным издания, главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью хочет, чтобы Александр Зинченко присоединился к команде.

Сейчас смотрят

Португальский специалист планирует использовать украинца в полузащите.

Журналист Серкан Хамзаоглу сообщал в соцсети X, что спортивный директор канареек Девин Озек встречался со своим лондонским коллегой Андреа Бертой, чтобы обсудить возможный трансфер Зинченко.

Сообщалось, что Арсенал готов расстаться с 28-летним Зинченко за примерно €15 млн.

Александр Зинченко выступает за Арсенал с 2022 года. Его контракт действует до лета 2026 года.

За канониров украинец провел 91 матч. В прошлом сезоне Александр выходил на поле в футболке Арсенала в 23 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.