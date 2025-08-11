Пафос – Динамо: где смотреть ответный матч квалификации Лиги чемпионов

Ответный матч Пафос – Динамо Киев в третьем туре квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26 запланирован на 12 августа. Игра состоится на арене Limassol Stadium в Лимасоле на Кипре.

Начало матча – в 20:00 по киевскому времени.

Матч Пафос – Динамо Киев, где смотреть в Украине и кто покажет вторую игру бело-синих с кипрским клубом в квалификации Лиги чемпионов, рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Пафос – Динамо: где смотреть

В прямом эфире матч Пафос – Динамо Киев болельщики смогут посмотреть на телеканале 2+2, доступном на медиасервисе Megogo и платформе Киевстар ТВ.

На игре будет работать итальянская бригада арбитров во главе с 44-летним Давиде Масса.

Ему будут ассистировать Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервным арбитром назначен Маттео Марченаро.

За систему VAR будет отвечать Марко Ди Белло, которому будет помогать Валерио Марини.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с триумфатором пары Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия). Побежденный будет играть в раунде плей-офф отбора Лиги Европы.

Напомним, Динамо проиграло Пафосу со счетом 0:1 в первом матче третьего тура квалификации Лиги чемпионов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.