Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Через два месяца после родов: Леся Никитюк потрясла сеть своим образом
Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил
Классический служебный роман: Фроляк вспомнила, как познакомилась с мужем
Эксклюзив
Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.

Пафос – Динамо Киев: прогноз на ответный матч квалификации ЛЧ

Динамо Пафос
Фото: Динамо Киев

Пафос и Динамо Киев встретятся в ответном матче третьего тура квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Игра запланирована на вторник, 12 августа, на арене Limassol Stadium в кипрском Лимасоле.

Начало ответного матча Пафос – Динамо Киев – в 20:00 по киевскому времени.

Сейчас смотрят

Пафос – Динамо Киев: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами ответного матча Пафос – Динамо Киев являются подопечные Александра Шовковского.

На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 2.19. Успех Пафоса оценивают в 3.35. Ничейный результат матча Пафос – Динамо Киев в основное время – 3.50.

В то же время, шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов выше у кипрской команды. Выход в следующую стадию Пафоса оценивают в 1.51, тогда как Динамо – 2.56.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет в плей-офф Лиги чемпионов против триумфатора пары Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия).

Неудачник пары будет играть в плей-офф Лиги Европы с победителем пары Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Хамрун Спартанс (Мальта).

В первом матче, который состоялся на прошлой неделе в Люблине, Динамо уступило Пафосу со счетом 0:1.

Читайте также
Пафос – Динамо: где смотреть ответный матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо Київ

Связанные темы:

ДинамоЛіга чемпіонівФутбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь