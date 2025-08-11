Пафос – Динамо Киев: прогноз на ответный матч квалификации ЛЧ
Пафос и Динамо Киев встретятся в ответном матче третьего тура квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Игра запланирована на вторник, 12 августа, на арене Limassol Stadium в кипрском Лимасоле.
Начало ответного матча Пафос – Динамо Киев – в 20:00 по киевскому времени.
Пафос – Динамо Киев: прогноз букмекеров на матч
По мнению букмекеров, фаворитами ответного матча Пафос – Динамо Киев являются подопечные Александра Шовковского.
На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 2.19. Успех Пафоса оценивают в 3.35. Ничейный результат матча Пафос – Динамо Киев в основное время – 3.50.
В то же время, шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов выше у кипрской команды. Выход в следующую стадию Пафоса оценивают в 1.51, тогда как Динамо – 2.56.
Победитель двухматчевого противостояния сыграет в плей-офф Лиги чемпионов против триумфатора пары Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия).
Неудачник пары будет играть в плей-офф Лиги Европы с победителем пары Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Хамрун Спартанс (Мальта).
В первом матче, который состоялся на прошлой неделе в Люблине, Динамо уступило Пафосу со счетом 0:1.