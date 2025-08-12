Укр Рус
Нуждается в проверке
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.

Не хочет уходить из ПСЖ: Забарному придется играть в одной команде с россиянином

сафонов і Забарний
Фото: Getty Images, PSG

Российский вратарь Матвей Сафронов отказывается покидать Пари Сен-Жермен, потому что ему нравится в Париже.

Об этом пишет издание L’Équipe.

Сафонов не хочет покидать ПСЖ

Руководство ПСЖ пыталось избавиться от российского голкипера в летнее трансферное окно, но он отклонил все предложения.

Однако он все еще может покинуть ПСЖ. Ранее СМИ писали, что руководство Пари Сен-Жермен обещало продать Сафонова для перехода в команду украинского центрбека Ильи Забарного.

Недавно клуб подписал Люка Шевалье, который, как ожидается, будет основным голкипером в случае ухода итальянца Джанлуиджи Доннаруммы. Голкипер отказался подписывать новый контракт, а действующий заканчивается через год.

Доннарумма не вошел в заявку команды на матч за Суперкубок УЕФА, в котором ПСЖ сыграет с английским Тоттенхэмом.

У ПСЖ еще есть два голкипера в составе – это 24-летний испанец Арнау Тенас и 19-летний бразилец Ренато Марин.

Напомним, 12 августа ПСЖ объявил о переходе Ильи Забарного. Футболист сборной Украины заключил контракт с клубом из Парижа сроком на пять лет.

