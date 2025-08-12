Пафос – Динамо Киев: прогноз на ответный матч квалификации ЛЧ

Пафос и Динамо Киев встретятся в ответном матче третьего тура квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Игра запланирована на вторник, 12 августа, на арене Limassol Stadium в кипрском Лимасоле.

Начало ответного матча Пафос – Динамо Киев – в 20:00 по киевскому времени.

Пафос – Динамо Киев: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами ответного матча Пафос – Динамо Киев являются подопечные Александра Шовковского.

На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 2.25. Успех Пафоса оценивают в 3.30. Ничейный результат матча Пафос – Динамо Киев в основное время – 3.40.

В то же время, шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов выше у кипрской команды. Выход в следующую стадию Пафоса оценивают в 1.44, тогда как Динамо – 2.80.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет в плей-офф Лиги чемпионов против триумфатора пары Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия).

Неудачник пары будет играть в плей-офф Лиги Европы с победителем пары Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Хамрун Спартанс (Мальта).

В первом матче, который состоялся на прошлой неделе в Люблине, Динамо уступило Пафосу со счетом 0:1.

