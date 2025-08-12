Роналду не поскупился: ювелиры оценили стоимость кольца Джорджины

Главное Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес после девяти лет отношений.

Некоторые эксперты оценивают кольцо Джорджины Родригес весом около 35–37 карат и сравнивают его с бриллиантом Тейлор-Бертон.

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес. Эта новость вызвала фурор и более 9,8 млн лайков под публикацией модели в Instagram.

Еще большего фурора, чем предложение Роналду, вызвало впечатляющее кольцо, которое он выбрал для предложения руки и сердца.

Пока неизвестно ни ювелирный дом, ни цена кольца Джорджины Родригес. Однако эксперты в этой области уже оценили стоимость и количество драгоценных камней, использованных для его создания.

Стоимость кольца Джорджины Родригес

Исполнительный директор ювелирного дома 77 Diamonds в Лондоне Тобаяс Корминд считает, что кольцо Родригес весит примерно 35 карат – и это только овальный центральный камень.

Он предполагает, что массивный камень украшают овальные боковые камни, оправленные в платину. По его оценкам, они весят примерно по одному карату каждый, что в сумме дает 37 карат.

Корминд сравнил кольцо Джорджины с бриллиантом Тейлор-Бертон. Это драгоценный камень в форме груши весом 69,42 карата, который Ричард Бертон подарил Элизабет Тейлор.

Корминд считает, что кольцо Джорджины Родригес стоит $5 млн.

Специалист по обручальным кольцам в ювелирной компании Lorel Diamonds Лаура Тейлор описала камень Родригеса как “необыкновенный”. По ее мнению, это овальный бриллиант весом от 15 до 20 карат.

Тейлор также предполагает, что основной бриллиант окружают большие боковые камни, чтобы главный камень “выглядел еще больше”, и что все это оправлено в платину для «безопасности» и усиления цвета.

– Если бриллиант натуральный и имеет исключительное качество в диапазоне цветов D-F с безупречной или почти безупречной чистотой, его стоимость может легко превысить $2 млн, – сказала она.

40-летний Роналду сделал предложение 31-летней модели Джорджине Родригес после девяти лет отношений.

У них две общие дочери Алану и Белла. Также она является мачехой для трех других детей португальского футболиста.

Источник : People

