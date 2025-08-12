Шахтер – Панатинаикос: где смотреть ответный матч квалификации Лиги Европы
Ответный матч Шахтер – Панатинаикос в третьем раунде квалификации Лиги Европы сезона-2025/26 пройдет 14 августа на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша).
Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.
Матч Шахтер – Панатинаикос, где смотреть в Украине и кто покажет вторую игру горняков с зелеными в квалификации Лиги Европы, рассказывают Факты ICTV.
Шахтер – Панатинаикос: где смотреть
Болельщики смогут посмотреть матч Шахтер – Панатинаикос в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который доступен на OTT-платформах, в том числе на медиасервисе Megogo.
На матче Шахтер – Панатинаикос будет работать немецкая бригада арбитров во главе с 41-летним Даниелем Зибертом.
Ему будут ассистировать Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервным арбитром назначен Тимо Герах.
За VAR будет отвечать Кристиан Дингерт, которому будет помогать Йоханн Пфайфер.
Команда, которая победит по сумме двух матчей, сыграет в плей-офф Лиги Европы с турецким Самсунспором.
Проигравший в паре продолжит выступления в плей-офф Лиги конференций, где встретится с командой, которая уступит в паре Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды).
Напомним, в первом матче, который состоялся на прошлой неделе в Афинах, Шахтер сыграл вничью с Панатинаикосом (0:0).