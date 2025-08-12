Укр Рус
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

Шахтер – Панатинаикос: где смотреть ответный матч квалификации Лиги Европы

ФК Шахтар
Фото: ФК Шахтер

Ответный матч ШахтерПанатинаикос в третьем раунде квалификации Лиги Европы сезона-2025/26 пройдет 14 августа на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша).

Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Матч Шахтер – Панатинаикос, где смотреть в Украине и кто покажет вторую игру горняков с зелеными в квалификации Лиги Европы, рассказывают Факты ICTV.

Шахтер – Панатинаикос: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Шахтер – Панатинаикос в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который доступен на OTT-платформах, в том числе на медиасервисе Megogo.

На матче Шахтер – Панатинаикос будет работать немецкая бригада арбитров во главе с 41-летним Даниелем Зибертом.

Ему будут ассистировать Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервным арбитром назначен Тимо Герах.

За VAR будет отвечать Кристиан Дингерт, которому будет помогать Йоханн Пфайфер.

Команда, которая победит по сумме двух матчей, сыграет в плей-офф Лиги Европы с турецким Самсунспором.

Проигравший в паре продолжит выступления в плей-офф Лиги конференций, где встретится с командой, которая уступит в паре Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды).

Напомним, в первом матче, который состоялся на прошлой неделе в Афинах, Шахтер сыграл вничью с Панатинаикосом (0:0).

ФУ Шахтар

