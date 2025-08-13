Пакш – Полесье: прогноз на ответный матч квалификации Лиги конференций
Пакш и Полесье встретятся в ответном матче третьего тура квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.
Игра запланирована на четверг, 14 августа, на арене Фехервари ути Стадион в венгерском городе Пакш.
Начало ответного матча Пакш – Полесье – в 20:00 по киевскому времени.
Пакш – Полесье: прогноз букмекеров на матч
По мнению букмекеров, фаворитами ответного матча Пакш – Полесье являются подопечные Дьёрдя Богнара.
На победу Пакша принимают ставки с коэффициентом 2.20. Успех Полесья оценивают в 3.70. Ничейный результат матча Пакш – Полесье в основное время – 3.60.
В то же время шансы выйти в плей-офф Лиги конференций выше у подопечных Руслана Ротаня. Выход в следующую стадию Полесья оценивают в 1.06, а Пакша – 11.50.
Победитель двухматчевого противостояния сыграет в плей-офф Лиги конференций против клуба итальянской Серии А – Фиорентины. Неудачник в паре завершит выступления в текущем розыгрыше еврокубков.
Напомним, первый матч команд в словацком Пряшеве на прошлой неделе завершился разгромной победой Полесья со счетом 3:0.