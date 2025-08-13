Укр Рус
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

ПСЖ – Тоттенхэм: где смотреть матч за Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЄФА
Фото: Depositphotos

В матче за Суперкубок УЕФА 2025 встретятся французский ПСЖ и английский Тоттенхэм Хотспур. Игра состоится 13 августа на стадионе Фриули в итальянском городе Удине.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Матч ПСЖ – Тоттенхэм, где смотреть и кто покажет в Украине игру парижан и шпор в матче за Суперкубок УЕФА, рассказывают Факты ICTV.

ПСЖ – Тоттенхэм: где смотреть

Прямую трансляцию матча ПСЖ – Тоттенхэм Хотспур можно будет посмотреть на платформе Megogo.

Трансляция матча за Суперкубок УЕФА будет доступна на канале Megogo Футбол 1, а также в подразделе Футбол в разделе Спорт.

Матч ПСЖ – Тоттенхэм в юбилейном 50-м Суперкубке УЕФА можно будет онлайн посмотреть по подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.

На матче за Суперкубок УЕФА будут работать комментаторы Сергей Лукьяненко и Владимир Зверов. В 21:30 начнется студия в формате визитки и продолжится в перерыве и после завершения игры.

Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является мадридский Реал. Зато участники матча этого года еще ни разу не выигрывали этот трофей.

Напомним, ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов, разгромив в финале миланский Интер со счетом 5:0.

Что касается Тоттенхэма, то лондонский клуб получил возможность сыграть в матче за Суперкубок благодаря победе в Лиге Европы. В финале турнира шпоры обыграли Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.

ПСЖ Тоттенгем прогноз

