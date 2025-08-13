ПСЖ – Тоттенхэм: прогноз на матч за Суперкубок УЕФА

В матче ПСЖ – Тоттенхэм определится новый обладатель Суперкубка УЕФА 2025 года. Игра состоится в среду, 13 августа, на стадионе Фриули в городе Удине (Италия).

Начало матча ПСЖ – Тоттенхэм Хотспур – в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ – Тоттенхэм: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча ПСЖ – Тоттенхэм являются подопечные Луиса Энрике.

Ставки на победу ПСЖ принимают с коэффициентом 1.46. Успех Тоттенгема оценивают в 6.50. Ничейный результат матча ПСЖ – Тоттенхэм в основное время – 4.95.

Если по окончании основного времени счет матча за Суперкубок УЕФА будет равным, победителя определят в серии пенальти. Вероятность того, что ПСЖ выиграет трофей составляет 8.00, аналогичный коэффициент на Тоттенхэм – 9.00.

В официальных матчах команды ранее не встречались. В 2017 году они встречались на товарищеском турнире в Северной Америке. Тогда победу праздновали шпоры (4:2).

Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА встречаются победители предыдущего сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы.

ПСЖ разгромил Интер со счетом 5:0 в финале ЛЧ, а Тоттенхэм минимально одолел Манчестер Юнайтед (1:0) в финале ЛЕ.

