Шахтер – Панатинаикос: прогноз на ответный матч квалификации Лиги Европы

Шахтер и Панатинаикос встретятся в ответном матче третьего тура квалификации Лиги Европы сезона-2025/26.

Игра пройдет в четверг, 14 августа, на городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша).

Начало матча Шахтер – Панатинаикос – в 21:00 по киевскому времени.

Шахтер – Панатинаикос: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Шахтер – Панатинаикос являются подопечные Арды Турана.

На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1.71. Успех Панатинаикоса оценивают в 5.10. Ничейный результат матча Шахтер – Панатинаикос в основное время – 3.85.

Шансы на проход Шахтера в плей-офф Лиги Европы составляют 1.30, коэффициент на Панатинаикос ниже – 3.45.

В случае победы по итогам двух матчей Шахтер попадет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с турецким Самсунспором.

Если горнякам не удастся пройти греков, то они продолжат выступления в Лиге конференций. Соперником станет неудачник из пары Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды).

Напомним, в первом матче, который состоялся на прошлой неделе в Афинах, Шахтер сыграл вничью с Панатинаикосом (0:0).

