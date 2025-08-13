Шахтер – Панатинаикос: прогноз на ответный матч квалификации Лиги Европы
Шахтер и Панатинаикос встретятся в ответном матче третьего тура квалификации Лиги Европы сезона-2025/26.
Игра пройдет в четверг, 14 августа, на городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша).
Начало матча Шахтер – Панатинаикос – в 21:00 по киевскому времени.
Шахтер – Панатинаикос: прогноз букмекеров на матч
По мнению букмекеров, фаворитами матча Шахтер – Панатинаикос являются подопечные Арды Турана.
На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1.71. Успех Панатинаикоса оценивают в 5.10. Ничейный результат матча Шахтер – Панатинаикос в основное время – 3.85.
Шансы на проход Шахтера в плей-офф Лиги Европы составляют 1.30, коэффициент на Панатинаикос ниже – 3.45.
В случае победы по итогам двух матчей Шахтер попадет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с турецким Самсунспором.
Если горнякам не удастся пройти греков, то они продолжат выступления в Лиге конференций. Соперником станет неудачник из пары Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды).
Напомним, в первом матче, который состоялся на прошлой неделе в Афинах, Шахтер сыграл вничью с Панатинаикосом (0:0).