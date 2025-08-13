Украина впервые за 20 лет не будет представлена в основном этапе ЛЧ

Ни один украинский клуб впервые за 20 лет не будет представлен в основном раунде Лиги чемпионов.

Это произошло после того, как киевское Динамо проиграло кипрскому Пафосу по сумме двух матчей в третьем раунде квалификации.

Украина без ЛЧ впервые за 20 лет

Впервые за 17 лет Украина начинала сезон в ЛЧ без представителя в основном раунде Лиги чемпионов, который бы попал туда с прямой путевкой.

Сейчас смотрят

В прошлом году Шахтер попал в основной раунд после перераспределения мест.

В сезоне-2025/26 Украина имела только одного представителя в Лиге чемпионов – победителей УПЛ Динамо. Во втором раунде квалификации бело-синие одолели мальтийский Хамрун, но в третьем не справились с Пафосом (0:3 в двух матчах).

Таким образом, впервые с сезона-2005/06 Украина не будет представлена в основном раунде ЛЧ. 20 лет назад Динамо проиграло швейцарскому Туну во втором раунде отбора, а Шахтер уступил миланскому Интеру в третьем раунде.

После поражения от Пафоса Динамо продолжит выступления в Лиге Европы, где сыграет с победителем матча Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Тель-Авив (Израиль).

В квалификации Лиги Европы также выступит Шахтер, который в четверг сыграет второй матч с Панатинаикосом (0:0 в первой игре), а также Полесье играет в Лиге конференций. В первой игре третьего раунда житомирский клуб разгромил венгерский Пакш 3:0.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.