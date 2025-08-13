Укр Рус
Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Определились пары 1/32 финала Кубка Украины: кто с кем сыграет

Трофей Кубка України
Фото: УАФ

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Украины сезона-2025/26 среди мужских команд.

Об этом сообщил официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

На этом этапе в соревнованиях принимают участие 56 команд, из которых восемь победителей предыдущего раунда и четыре любительских клуба (ААФУ), к которым присоединились команды ПФЛ (Первая и Вторая лига) и 12 участников УПЛ.

Жеребьевка 1/32 финала Кубка Украины: результаты

  • Карбон (Черкассы, ААФУ) – Ингулец (Петрово, Первая лига);
  • Кормил (Яворов, ААФУ) – Рух (Львов, УПЛ);
  • Скала 1911 (Стрый, Вторая лига) – Подолье (Хмельницкий, Первая лига);
  • Пробой (Городенка, Первая лига) – ЛНЗ (Черкассы, УПЛ);
  • Виктория (Сумы, Первая лига) – Ворскла (Полтава, Первая лига);
  • Черноморец (Одесса, Первая лига) – Заря (Луганск, УПЛ);
  • Локомотив (Киев, Вторая лига) – Колос (Ковалевка, УПЛ);
  • Диназ (Вторая лига) – Агробизнес (Волочиск, Первая лига);
  • Ужгород (Вторая лига) – Феникс-Мариуполь (Первая лига);
  • Пенуэл (Кривой Рог, Вторая лига) – Карпаты (Львов, УПЛ);
  • Нива (Винница, Вторая лига) – ЮКСА (Киев, Первая лига);
  • Левый Берег (Киев, Первая лига) – Кудровка (УПЛ);
  • Маяк (Сарны, ААФУ) – Металлист (Харьков, Первая лига);
  • IRON (Запорожье, ААФУ) – Полтава (УПЛ);
  • Олимпия (Савинцы, ААФУ) – Ольховцы (Вторая лига);
  • Металлист 1925 (Харьков, УПЛ) – Оболонь (Киев, УПЛ);
  • Авангард (Лозовая, ААФУ) – Буковина (Черновцы, Первая лига);
  • Коростень-Агро-Нива (Коростень, ААФУ) – Верес (Ровно, УПЛ);
  • Чайка (Петропавловская Борщаговка, Вторая лига) – Лесное (Макаров, Вторая лига);
  • Атлет (Киев, Вторая лига) – Чернигов (Первая лига);
  • Колос (Полонное, ААФУ) – Нефтяник-Долина (Долина, ААФУ);
  • Полесье (Ставки, ААФУ) – Ребел (Киев, Вторая лига);
  • Агротех (Тишковка, ААФУ) – Эпицентр (Каменец-Подольский, УПЛ);
  • Горняк-Спорт (Горишние Плавни, Вторая лига) – Тростянец (Вторая лига);
  • Денгофф (Дениховка, ААФУ) – Прикарпатье-Благо (Ивано-Франковск, Первая лига);
  • Куликов-Белка (Куликов, Вторая лига) – Кривбасс (Кривой Рог, УПЛ);
  • Фазенда (Черновцы, ААФУ) – Металлург Запорожье (Первая лига);
  • Реал Фарма (Одесса, Вторая лига) – Нива Тернополь (Первая лига).

Матчи стадии 1/32 финала Кубка Украины запланированы на 23-24 августа.

Со следующего этапа Кубка Украины стартуют только участники еврокубков текущего сезона – Динамо, Шахтер, Полесье и Александрия.

Действующим победителем Кубка Украины является донецкий Шахтер, который в финале в серии пенальти обыграл Динамо.

