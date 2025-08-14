Укр Рус
Пакш – Полесье: где смотреть ответный матч квалификации Лиги конференций

Ответный матч ПакшПолесье в третьем туре квалификации Лиги конференций сезона-2025/26 состоится 14 августа. Игра пройдет на арене Фехервари ути Стадион в венгерском городе Пакш.

Начало матча – в 20:00 по киевскому времени.

Матч Пакш – Полесье, где смотреть в Украине и кто покажет ответный матч полесских волков против венгерской команды в квалификации Лиги конференций, рассказывают Факты ICTV.

Пакш – Полесье: где смотреть

Болельщики в Украине смогут посмотреть игру Пакш – Полесье в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Трансляция будет доступна в разделе Спорт. Для просмотра матча достаточно лишь авторизоваться по номеру телефона в приложении или на сайте платформы.

На матче Пакш – Полесье будет работать немецкая бригада арбитров во главе с 35-летним Даниэлем Шлагером.

Ему будут ассистировать Свен Вашицки и Тобиас Фритш. Резервным арбитром назначен Тобиас Райхель.

За VAR будет отвечать Катрин Рафальски, которой будет ассистировать Беньямин Кортус.

Напомним, первый матч команд в словацком Пряшеве на прошлой неделе завершился разгромной победой Полесья со счетом 3:0.

Победитель двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги конференций сыграет с итальянской Фиорентиной. Команда, которая проиграет, завершит участие в еврокубках.

