Пакш – Полесье: прогноз на ответный матч квалификации Лиги конференций

Пакш и Полесье встретятся в ответном матче третьего тура квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.

Игра запланирована на четверг, 14 августа, на арене Фехервари ути Стадион в венгерском городе Пакш.

Начало ответного матча Пакш – Полесье – в 20:00 по киевскому времени.

Пакш – Полесье: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами ответного матча Пакш – Полесье являются подопечные Дьердя Богнара.

На победу Пакша принимают ставки с коэффициентом 2.20. Успех Полесья оценивают в 3.60. Ничейный результат матча Пакш – Полесье в основное время – 3.70.

В то же время шансы выйти в плей-офф Лиги конференций выше у подопечных Руслана Ротаня. Выход в следующую стадию Полесья оценивают в 1.06, а Пакша – 11.00.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет в плей-офф Лиги конференций против клуба итальянской Серии А – Фиорентины. Неудачник в паре завершит выступления в текущем розыгрыше еврокубков.

Напомним, первый матч команд в словацком Пряшеве на прошлой неделе завершился разгромной победой Полесья со счетом 3:0.

