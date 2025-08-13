ПСЖ совершил камбэк против Тоттенгема и взял Суперкубок УЕФА после серии пенальти

Французский ПСЖ стал обладателем Суперкубка УЕФА 2025 года. В решающем матче за трофей подопечные Луиса Энрика обыграли действующих победителей Лиги Европы – Тоттенхэм Хотспур.

Матч ПСЖ – Тоттенхэм состоялся на стадионе Фриули в городе Удине (Италия) и закончился со счетом 2:2 после основного времени. Но в серии пенальти парижане одержали победу – 4:3.

ПСЖ – Тоттенхэм: как прошел матч

Тоттенхэм открыл счет в матче в конце первого тайма благодаря голу нидерландского защитника Мики ван де Вена, который сыграл на добивании.

После перерыва шпоры увеличили свое преимущество после гола аргентинца Кристиана Ромеро.

В середине второго тайма подопечные Луиса Энрике сократили отставание, но гол Брэдли Барколя отменили из-за офсайда. Однако ПСЖ сумел отыграть первый мяч на 85-й минуте усилиями Ли Кан Ина.

На четвертой компенсированной минуте Гонсалу Рамос восстановил паритет в игре, замкнув прострел Усмана Дембеле. Судьба трофея решалась в серии пенальти, где точнее били парижане.

У лондонцев не реализовали попытки ван дер Вен и Матиас Тель, у парижан неудачно пробил Витинья.

ПСЖ – Тоттенхэм – 2:2 (пен. 4:3)

Голы: ван де Вена, 39 Ромеро, 48 – Ли Кан Ин, 85 Рамос, 90+4

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2024/25 ПСЖ разгромил Интер , а Тоттенхэм минимально одолел Манчестер Юнайтед (1:0) в финале Лиги Европы.

