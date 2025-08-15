Фанаты Маккаби вывесили баннер “убийцы с 1939” на матче с поляками: детали и реакция

Во время матча Лиги конференций между израильским клубом Маккаби Хайфа и польским Ракувом произошел скандал из-за баннера, который на стадионе вывесили болельщики клуба из Израиля.

На трибунах стадиона в Дебрецене, где проходил матч из соображений безопасности, болельщики Маккаби развернули баннер, в котором обвиняли поляков в преступлениях во время Второй мировой войны.

Скандал на матче Лиги конференций

На баннере, который вывесили болельщики Маккаби, была надпись в адрес поляков Murderers since 1939 (Убийцы с 1939 года, – Ред.).

Польское издание TVP3 отмечает, что в этом инциденте не следует исключать российскую провокацию на “дружественной” Кремлю территории.

Тем не менее, баннер спровоцировал немалый скандал, на что отреагировал и президент Польши Кароль Навроцкий.

– Скандальный баннер, вывешенный болельщиками Маккаби Хайфа, оскорбляет память о польских гражданах – жертвах Второй мировой войны, среди которых было 3 млн евреев. Это глупость, которую нельзя объяснить никакими словами, – написал он в соцсети X.

Глава МВД Польши Марцин Кервинский заявил, что баннер был “скандальным искажением польской истории” со стороны “израильских хулиганов”. Посольство Израиля в Варшаве также осудило баннер, написав на X, что “позорные инциденты не отражают дух большинства израильских болельщиков”.

Польский футбольный союз заявил, что срочно обратился в УЕФА с просьбой принять меры в отношении скандального баннера и поведения болельщиков на трибунах во время матча Маккаби – Ракув.

Как пишет Times of Israel, после матча, в котором Маккаби проиграл со счетом 2:0, группа болельщиков Ракува забросала камнями автобус израильских болельщиков. Этот инцидент был зафиксирован на видео.

По данным СМИ, поступок болельщиков Маккаби Хайфа был ответом на баннер, вывешенный польскими фанатами во время первого матча, где содержалась надпись: Израиль убивает, а мир молчит.

