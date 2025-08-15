Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам ответных матчей третьего раунда квалификации в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
В третьем туре отбора состоялись три матча с участием украинских команд, по итогам которых Динамо продолжит выступления в Лиге Европы, а Шахтер в Лиге конференций. Также в плей-офф ЛК вышло Полесье.
Сейчас Украина занимает в таблице коэффициентов УЕФА 27-е место.
Сколько баллов заработали украинские клубы
В ответных матчах третьего тура квалификационного раунда Динамо во второй раз проиграло Пафосу (0:2) в Лиге чемпионов, а Шахтер уступил в серии пенальти Панатинаикосу в Лиге Европы.
Также поражение потерпело Полесье в ответном матче с Пакшем, но подопечные Руслана Ротаня прошли в плей-офф по сумме двух матчей.
В целом Украина имеет в своем активе сейчас 19,725 балла в таблице.
Отставание от 26-й Словении теперь составляет 0,493 балла, два клуба которой Целье и Олимпия Любляна одержали победы в Лиге конференций.
В то же время несколько уменьшился отрыв Азербайджана – до 0,545 балла. Страна потеряла двух представителей в Лиге конференций по итогам матчей третьего тура – выступления в Лиге чемпионов продолжает только Карабах.
Таблица коэффициентов УЕФА
- 1. Англия – 94,839 балла (9/9 клубов продолжают выступления);
- 2. Италия – 84,374 балла (7/7);
- 3. Испания – 78,703 балла (8/8);
- 4. Германия – 74,545 балла (7/7);
- 5. Франция – 67,748 балла (7/7);
- 6. Нидерланды – 61,283 балла (6/6);
- 7. Португалия – 55,466 балла (5/5);
- 8. Бельгия – 53,050 балла (4/5);
- 9. Турция – 43,300 балла (5/5);
- 10. Чехия – 40,100 балла (5/5);
- … 26. Словения – 20,218 балла (2/4);
- 27. Украина – 19,725 балла (3/4);
- 28. Азербайджан – 19,250 балла (1/4).
Всего в первой 30-ке рейтинга произошло четыре изменения: Венгрия сместила с 23-го места Румынию, а Болгария обошла Россию, расположившись на 29-й позиции.
Первые матчи плей-офф раунда еврокубков запланированы на 19-21 августа, ответные матчи должны состояться через неделю.