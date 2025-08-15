Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам ответных матчей третьего раунда квалификации в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

В третьем туре отбора состоялись три матча с участием украинских команд, по итогам которых Динамо продолжит выступления в Лиге Европы, а Шахтер в Лиге конференций. Также в плей-офф ЛК вышло Полесье.

Сейчас Украина занимает в таблице коэффициентов УЕФА 27-е место.

Сколько баллов заработали украинские клубы

В ответных матчах третьего тура квалификационного раунда Динамо во второй раз проиграло Пафосу (0:2) в Лиге чемпионов, а Шахтер уступил в серии пенальти Панатинаикосу в Лиге Европы.

Также поражение потерпело Полесье в ответном матче с Пакшем, но подопечные Руслана Ротаня прошли в плей-офф по сумме двух матчей.

В целом Украина имеет в своем активе сейчас 19,725 балла в таблице.

Отставание от 26-й Словении теперь составляет 0,493 балла, два клуба которой Целье и Олимпия Любляна одержали победы в Лиге конференций.

В то же время несколько уменьшился отрыв Азербайджана – до 0,545 балла. Страна потеряла двух представителей в Лиге конференций по итогам матчей третьего тура – выступления в Лиге чемпионов продолжает только Карабах.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия – 94,839 балла (9/9 клубов продолжают выступления);

2. Италия – 84,374 балла (7/7);

3. Испания – 78,703 балла (8/8);

4. Германия – 74,545 балла (7/7);

5. Франция – 67,748 балла (7/7);

6. Нидерланды – 61,283 балла (6/6);

7. Португалия – 55,466 балла (5/5);

8. Бельгия – 53,050 балла (4/5);

9. Турция – 43,300 балла (5/5);

10. Чехия – 40,100 балла (5/5);

… 26. Словения – 20,218 балла (2/4);

27. Украина – 19,725 балла (3/4);

28. Азербайджан – 19,250 балла (1/4).

Всего в первой 30-ке рейтинга произошло четыре изменения: Венгрия сместила с 23-го места Румынию, а Болгария обошла Россию, расположившись на 29-й позиции.

Первые матчи плей-офф раунда еврокубков запланированы на 19-21 августа, ответные матчи должны состояться через неделю.

