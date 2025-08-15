Усик попросил WBO отложить бой с Паркером из-за травмы
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик попросил отложить защиту титула WBO против новозеландского боксера Джозефа Паркера.
Об этом сообщил промоутер Фрэнк Уоррен в интервью Sky Sports.
Усик – Паркер: украинец обратился к WBO
Недавно WBO обязала Усика защищать свой титул против обязательного претендента Паркера после победы над Даниэлем Дюбуа в июле.
Если украинец откажется от пояса, то новозеландец может встретиться с победителем боя между Мозесом Итаумой и Диллианом Уайтом.
По словам Уоррена, Александр Усик получил травму и обратился с просьбой к WBO отсрочить защиту пояса.
– Усик прислал письмо, в котором просил о продлении срока, поскольку он травмирован. Его команда написала письмо с просьбой предоставить ему определенное время, прежде чем он будет вынужден защищать титул, – сказал Уоррен.
По словам промоутера, WBO должна опубликовать заявление по этому поводу сегодня или завтра.
В конце июля стало известно, что WBO назначила бой между Усиком и Паркером. Сторонам дали 30 дней на достижение соглашения, иначе будут назначены промоутерские торги.
Напомним, 19 июля на Уэмбли Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз объединил пояса в супертяжелом весе.