Бойфренд Ястремской нокаутировал соперника за 63 секунды и завоевал пояс в ММА

Украинский боец ММА Давид Аллахвердиев, который является избранником теннисистки Даяны Ястремской, завоевал вакантный титул LFA (Legacy Fighting Alliance) в среднем весе.

Поединок против канадца Джона Мура состоялся в Южной Дакоте (США) и завершился победой украинца после 1 минуты и 3 секунд встречи.

Бойфренд Ястремской завоевал титул в ММА

Последний раз в октагон 23-летний Аллахвердиев выходил еще в мае 2024 года. Несмотря на длительный перерыв, он сумел нокаутировать своего соперника в первом раунде.

Благодаря победе Давид завоевал вакантный титул чемпиона LFA в среднем весе.

На поединке Аллахвердиева присутствовала Ястремская, в отношениях с которой он находится. После победы теннисистка поднялась к нему в октагон.

Она также помогала ему в общении с прессой, а именно помогала с переводом на английский язык.

Позже теннисистка сама взяла интервью у своего парня. На видео Аллахвердиев обратился к президенту UFC Дейне Уайту и попросил организовать ему бой.

В июне Ястремская в одном из интервью призналась, что с прошлого года встречается с бойцом ММА по имени Давид.

Она не сказала, о ком именно идет речь, но отметила, что он немного моложе ее и, как и она, родом из Одессы.

