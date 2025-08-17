Шахтер победил Верес, а ровенские ультрас поддержали Судакова после трагедии в семье

Донецкий Шахтер одержал победу над ровенским Вересом в матче третьего тура украинской Премьер-лиги сезона-2025/26.

Игра состоялась в Ровно на стадионе Авангард и завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Верес — Шахтер: как прошел матч

На матч Верес — Шахтер билеты были раскуплены за несколько дней до игры, поэтому на Авангарде был аншлаг.

По сравнению со стартовым составом в четверг на игру с Панатинаикосом тренерский штаб Шахтера провел четыре замены. С первых минут на поле появился Георгий Судаков, который пропускал игру в Лиге Европы из-за смерти отца.

Перед стартовым свистком ультрас ровенского Вереса выразили поддержку полузащитнику в связи с трагедией в семье.

На 17-й минуте встречи ровненчане пошли в контратаку: Денис Ндукве выходил один на один с голкипером горняков Дмитрием Ризныком, но форварду Вереса не хватило скорости. В этом моменте “компенсацией” стал штрафной удар.

На 33-й минуте у Вереса и вовсе был супермомент, но Ндукве примудрился отправить мяч значительно выше ворот. Спустя минуту Арда Туран провел вынужденную замену — поле покинул Алиссон.

Счет в матче удалось открыть в компенсированное арбитром время, когда после розыгрыша углового отличился Ефим Конопля.

Во втором тайме на 60-й минуте матча на поле появился Винисиус Тобиас заменивший автора забитого мяча Конопли.

Бразильцу хватило менее трех минут, чтобы увеличить преимущество своей команды. После розыгрыша углового мяч отскочил на дальний угол штрафной, где никем не прикрытый Тобиас пробил в одно касание с лету — снаряд рикошетом влетел за шиворот Андрею Кожухару.

Верес — Шахтер — 0:2

Голы: Конопля, 45+1 Тобиас, 63

По итогам матча третьего тура УПЛ Шахтер теперь поднялся на вторую строчку, имея в активе 7 очков. В то же время для Вереса это третье поражение подряд в чемпионате — ровенчане вместе с Эпицентром и Александрией еще не набрали очков.

В следующем туре Шахтер сыграет против Александрии, а Верес отправится в Черкассы на матч против ЛНЗ.

