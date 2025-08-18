Неймар расплакался после тотального разгрома его команды в Бразилии

Бразильский нападающий Неймар покинул поле в слезах после того, как Сантос, за который он выступает, потерпел домашнее поражение со счетом 0:6 от Васко да Гама.

Как пишет BBC Sport, это поражение стало самым крупным в карьере Неймара, а Сантос впервые пропустил шесть голов на своем поле в матче бразильской Серии А.

Неймар покинул поле в слезах после разгрома

Восьмикратный чемпион Бразилии находится в двух очках от зоны вылета. А руководство Сантоса после разгрома от Васко да Гама уволило главного тренера Клебера Шавьера.

В воротах Сантоса, в частности, дублем отличился экс-форвард Ливерпуля Филиппе Коутиньо. Для Васко да Гама – это первая победа в шести матчах чемпионата и самая крупная в бразильской Серии А за последние 17 лет.

– Мне стыдно. Я полностью разочарован нашей игрой. Болельщики имеют полное право выражать свой протест, конечно, без насилия. Но если они хотят ругаться и оскорблять, это их право. Если подытожить нашу игру, то она была ужасной, – сказал Неймар.

Бразилец добавил, что никогда в жизни не испытывал такого.

– Слезы были от гнева, от всего. К сожалению, я не могу помочь во всем, – добавил Неймар.

Finalmente o Neymar conseguiu o Hexa! pic.twitter.com/CemK0JE6OI — NewsColina (@newscolina) August 17, 2025

Неймар остается самым дорогим футболистом мира, когда перешел из Барселоны в Пари Сен-Жермен за €222 млн в 2017 году. В январе 2025 года после расторжения контракта с саудовским Аль-Хилялем он вернулся в Сантос, в котором начинал свою карьеру.

33-летний футболист подписал еще один шестимесячный контракт в июне и с момента возвращения в Сантос забил шесть голов и отдал три голевые передачи в 21 матче во всех турнирах.

Сантос вернулся в высшую лигу Бразилии в ноябре 2024 года после года пребывания в Серии B, куда он попал после своего первого в истории вылета.

