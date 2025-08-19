Чемпион заслужил: Усику дали отсрочку на защиту титула WBO против Паркера

Всемирная боксерская организация (WBO) согласовала абсолютному чемпиону мира в хэвивейте Александру Усику отсрочку для переговоров об обязательной защите своего титула с обязательным претендентом Джозефом Паркером.

Об этом сообщает британский Sky Sports.

Усику разрешили отложить бой с Паркером

WBO дала Усику отсрочку для начала переговоров с командой новозеландского боксера Джозефа Паркера о защите чемпионского пояса. Какой именно срок предоставлен – не уточняется.

Директор команды украинского боксера Сергей Лапин предположил, что Усик не будет спешить с следующим шагом в своей карьере. Он сказал, что абсолютный чемпион мира по боксу заслужил на восстановление после изнурительных боев и тренировок.

– За последние полтора года Усик достиг исторического успеха, дважды став бесспорным чемпионом в супертяжелом весе. Это требовало огромных усилий. Чемпион заслужил возможность дать своему телу восстановиться после изнурительных тренировок и травм, которые часто незаметны для внешнего мира. И, в конце концов, просто отдохнуть и провести время с семьей, — сказал Лапин в интервью Ready to Fight.

Он добавил, что Усик заслужил право самостоятельно выбирать свое будущее — и не спешить с принятием этого решения.

Недавно промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что Усик попросил отложить защиту титула WBO против Паркера.

В конце июля WBO назначила бой между Усиком и Паркером. Сторонам дали 30 дней на достижение соглашения, иначе будут назначены промоутерские торги.

Напомним, 19 июля на Уэмбли Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз объединил пояса в супертяжелом весе.

