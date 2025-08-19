Укр Рус
Мария Степанюк
3 мин.

Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев: прогноз на матч плей-офф отбора Лиги Европы

Динамо Київ
Фото: Динамо Киев

Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев встретятся в матче плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2025/26.

Игра запланирована на четверг, 21 августа, на стадионе TSC Arena в сербском городе Бачка-Топола.

Начало матча Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев – в 21:00 по киевскому времени.

Маккаби Тель-Авив – Динамо: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев являются подопечные Жарко Лазетича.

На победу Маккаби принимают ставки с коэффициентом 2.56. Успех Динамо оценивают в 2.66. Ничейный результат матча Маккаби Тель-Авив – Динамо в основное время – 3.45.

Это будет пятая очная встреча команд в еврокубках. В последний раз они встречались в сезоне-2015/2016 на стадии группового этапа Лиги чемпионов. Тогда в обоих матчах победу одержали киевляне.

Другие два матча на групповом этапе Лиги Европы-2011/12 завершились вничью.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет в основном раунде Лиги Европы. Неудачник пары будет играть в основном раунде Лиги конференций.

Напомним, киевское Динамо проиграло в обоих матчах кипрскому Пафосу в квалификации Лиги чемпионов и вылетело в Лигу Европы.

Динамо

