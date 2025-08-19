Полесье – Фиорентина: прогноз на матч плей-офф отбора Лиги конференций
Полесье и Фиорентина встретятся в матче плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.
Игра запланирована на четверг, 21 августа, на стадионе Татран Арена в словацком городе Пряшев.
Начало Полесье – Фиорентина – в 21:00 по киевскому времени.
Полесье – Фиорентина: прогноз букмекеров на матч
Бесспорными фаворитами матча Полесье – Фиорентина букмекеры считают итальянскую команду.
На победу Фиорентины принимают ставки с коэффициентом 1.41. Успех Полесья оценивают в 7.80. Ничейный результат матча Полесье – Фиорентина в основное время – 4.65.
Это будет первая очная встреча команд в истории.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в основной этап Лиги конференций. Неудачник в этой паре завершит выступления в текущем сезоне еврокубков.
Напомним, в третьем туре квалификации Лиги конференций Полесье по сумме двух матчей одолело венгерский Пакш.