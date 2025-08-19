Шахтер – Серветт: прогноз на матч плей-офф квалификации Лиги конференций

Шахтер и Серветт встретятся в матче плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.

Игра состоится в четверг, 21 августа, на городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша).

Начало матча Шахтер – Серветт – в 21:00 по киевскому времени.

Шахтер – Серветт: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Шахтер – Серветт являются подопечные Арды Турана.

На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1.40. Успех Серветта оценивают в 4.60. Ничейный результат матча Шахтер – Серветт в основное время – 4.80.

Это будет третья очная встреча команд в истории. Однако первые два матча команд состоялись еще в 1983 году в рамках Кубка обладателя кубков. В обеих встречах победу праздновали горняки (1:0, 2:1).

В случае победы по итогам двух матчей Шахтер выйдет в основной этап Лиги конференций. Неудачник в этой паре завершит выступления в текущем сезоне еврокубков.

Напомним, в матче третьего тура Лиги Европы Шахтер уступил в серии пенальти греческому Панатинаикосу и выбыл в Лигу конференций.

