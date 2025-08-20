Экс-футболист Шахтера, сбежавший после матча, получил гражданство РФ
Бывший футболист донецкого Шахтера Александр Роспутько, который сбежал после матча молодежной команды горняков в Лиге УЕФА в 2023 году, получил российское гражданство.
21-летний предатель также подписал контракт с клубом второго дивизиона чемпионата страны-агрессора.
Роспутько получил российский паспорт
На сайте российских соревнований указано, что Александр Роспутько подписал контракт с футбольным клубом Чайка Песчанокопское из второго по силе дивизиона России.
Кроме того, в графе гражданство указано, что он имеет российский паспорт. Он заявлен под восьмым номером.
По информации портала Тransfermarkt, переход состоялся 15 августа 2025 года после почти двухлетней паузы в карьере. Соглашение действует до лета 2026 года. Полузащитник еще не играл за свою новую команду.
В октябре 2023 года Роспутько исчез после выездного матча Шахтера U-19 против Антверпена в Лиге УЕФА. СМИ писали, что свой побег он тщательно планировал.
Позже отец футболиста заявил российским пропагандистам, что его сын хочет получить российское гражданство.
После побега Роспутько в Россию Шахтер сообщил о расторжении контракта с игроком.