Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.

Экс-футболист Шахтера, сбежавший после матча, получил гражданство РФ

олександр роспутько
Фото: ФК Шахтер

Бывший футболист донецкого Шахтера Александр Роспутько, который сбежал после матча молодежной команды горняков в Лиге УЕФА в 2023 году, получил российское гражданство.

21-летний предатель также подписал контракт с клубом второго дивизиона чемпионата страны-агрессора.

Роспутько получил российский паспорт

На сайте российских соревнований указано, что Александр Роспутько подписал контракт с футбольным клубом Чайка Песчанокопское из второго по силе дивизиона России.

Кроме того, в графе гражданство указано, что он имеет российский паспорт. Он заявлен под восьмым номером.

роспутько

Скриншот: ФНЛ

По информации портала Тransfermarkt, переход состоялся 15 августа 2025 года после почти двухлетней паузы в карьере. Соглашение действует до лета 2026 года. Полузащитник еще не играл за свою новую команду.

В октябре 2023 года Роспутько исчез после выездного матча Шахтера U-19 против Антверпена в Лиге УЕФА. СМИ писали, что свой побег он тщательно планировал.

Позже отец футболиста заявил российским пропагандистам, что его сын хочет получить российское гражданство.

После побега Роспутько в Россию Шахтер сообщил о расторжении контракта с игроком.

анатолій тимощук

