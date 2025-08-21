Маккаби Тель-Авив – Динамо: где смотреть матч плей-офф отбора Лиги Европы

Матч Маккаби Тель-Авив – Динамо в плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2025/26 запланирован на 21 августа. Игра состоится на стадионе TSC Arena в сербском городе Бачка-Топола.

Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Матч Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев, где смотреть в Украине и кто покажет игру бело-синих с желтыми в плей-офф отбора Лиги Европы, рассказывают Факты ICTV.

Маккаби Тель-Авив – Динамо: где смотреть

В прямом эфире матч Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев болельщики смогут посмотреть на телеканале 2+2, доступном на медиасервисе Megogo и платформе Киевстар ТВ.

На игре будет работать грузинская бригада арбитров во главе с 39-летним Георгием Круашвили.

Ему будут ассистировать Леван Варамишвили и Георгий Эликашвили. Резервным арбитром назначен Георгий Авазашвили.

За систему VAR будет отвечать испанец Сезар Сото Градо, которому будет помогать грузин Бакур Нинуа.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в основной раунд Лиги Европы. Побежденный будет играть в основном раунде Лиги конференций.

Напомним, киевское Динамо проиграло в обоих матчах кипрскому Пафосу в квалификации Лиги чемпионов и вылетело в Лигу Европы.

