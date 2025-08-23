Людмила Лузан завоевала второе золото ЧМ-2025 по гребле

Призер Олимпийских игр Людмила Лузан завоевала второе золото на чемпионате мира-2025 по гребле на байдарках и каноэ в итальянском Милане.

Украинка одержала победу на дистанции 500 метров.

Лузан – двукратная победительница ЧМ-2025

В финале на своей коронной дистанции Людмила опередила канадку Кэти Винсент, которая взяла серебро, и представительницу Испании Марию Кобреру.

Украинка показала время 2:01,27 минуты. Она Людмила опередила Винсент на 1,23 секунды.

Накануне Лузан выиграла золото на дистанции 500 метров в каноэ-двойке в паре с Ириной Федорив. Это новая напарница Людмилы из-за беременности Анастасии Рыбачок, с которой она выигрывала медали Олимпиады.

Украинский тандем завершил дистанцию со временем 1:53.30 минуты.

С отставанием в 1,06 секунды вторыми пересекли финиш канадские каноистки Зоя Войтик и Кэти Винсент, а третьими стали испанки Ангело Моррено и Виктория Ярчевская.

Для Людмилы Лузан золото на дистанции 500 м стало шестым на чемпионатах мира за карьеру.

