Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертый круг US Open. Она победила 107-ю ракетку мира француженку Диан Парри.

Костюк начала свой путь на турнире матчем против британки Кэти Бултер, которую победила в двух сетах (6:4, 6:4). Следующей соперницей украинки стала турчанка Зейнеп Сонмез. Матч завершился победой Костюк в трех сетах (7:5, 6:7, 6:3).

Следующей соперницей Костюк стала француженка Диан Парри, которая на старте турнира выбила чешскую теннисистку Петру Квитову, а во втором круге одержала победу над мексиканкой Ренатой Сарасуа.

Для Костюк выход в 1/8 финала US Open является новым личным рекордом на турнире. До этого украинка трижды доходила до третьего круга: в 2020, 2024 и 2025 годах.

В следующем раунде Костюк встретится с Каролиной Муховой (№13 WTA), которая является 13-й ракеткой мира. Между собой теннисистки встретятся впервые.

