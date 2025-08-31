Пилот McLaren Оскар Пиастри победил на Гран-при Нидерландов, стартовав с поул-позиции. Для австралийца это седьмая победа в текущем сезоне.

Второе место на подиуме занял гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, а тройку лидеров замкнул Исаак Хаджар из команды Racing Bulls. Для француза это первый подиум в карьере.

Пиастри — победитель Гран-при Нидерландов

На первом круге пилот McLaren Ландо Норрис уступил вторую позицию Ферстаппену, но спустя несколько кругов вернул ее обратно. После чего британец начал давить на своего напарника, который шел первым.

За семь кругов до финиша Норрис сообщил инженерам, что чувствует запах дыма из своего болида. После этого действительно стал виден дым из его болида и ему пришлось досрочно завершить гонку.

View this post on Instagram A post shared by FORMULA 1® (@f1)

Не считая инцидента с болидом Норриса, машина безопасности появлялась на трассе еще дважды – из-за гонщиков Ferrari. Шарль Леклер во время гонки тщетно пытался обогнать Хаджара, а Льюис Хэмилтон – своего экс-напарника по Mercedes Джорджа Рассела.

Примерно на 20-м круге начал накрапывать небольшой дождь. Еще спустя три круга на повороте Хэмилтон выехал за пределы трассы и не смог избежать столкновения с ограждением.

Что касается Леклера, то он выбыл из гонки после контакта с болидом гонщика Mercedes Кими Антонелли после 51-го круга.

Leclerc and Antonelli’s dramatic coming together ???? The Mercedes driver has been handed a 10-second penalty for causing a collision #F1 #DutchGP pic.twitter.com/lxcCc4o1WO — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

За этот инцидент итальянский гонщик серебряных стрел получил 10 секунд штрафа, а также еще один штраф за превышение скорости на пит-лейне, что опустило его на 16-е место в итоге.

А вот его напарник Джордж Рассел финишировал четвертым, а пятерку замкнул пилот Williams Алекс Албон.

Результаты Гран-при Нидерландов

Лидерство в личном зачете Формулы-1 продолжает возглавлять Оскар Пиастри, набравший 309 очков. Вторым идет Норрис с 275 очками, а Ферстаппен — третий (205).

В зачете Кубка конструкторов лидирует McLaren с 584 очками, опережая Ferrari (260) и Mercedes (248).

Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2025 состоится в Монце, где 5-7 сентября ожидается Гран-при Италии.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

