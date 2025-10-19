В Формуле-1 сезона-2025 запланировано 24 этапа Гран-при, первый из которых стартовал в Мельбурне.

Также запланированы шесть спринтерских гонок на 100 км – в Китае, Майами, Бельгии, Остине, Бразилии и Катаре.

По итогам каждого этапа гонщики, которые финишировали в первой десятке, получают зачетные баллы.

Сейчас смотрят

За первое место на этапе Формулы-1 дают 25 очков, второе — 18 очков, третье — 15 очков, четвертое — 12 очков, пятое — 10 очков, шестое — 8 очков, седьмое — 6 очков, восьмое — 4 очка, девятое — 2 очка, десятое — 1 очко.

В спринте очки распределяются только между первыми восемью гонщиками: первое место — 8 баллов, второе — 7 баллов, третье — 6 баллов, четвертое — 5 баллов, пятое — 4 балла, шестое — 3 балла, седьмое — 2 балла, восьмое — 1 балл.

Таблица Формулы-1 сезона-2025

Личный зачет пилотов

№ Гонщик Команда Очки 1. Оскар Пиастри McLaren 346 2. Ландо Норрис McLaren 332 3. Макс Ферстаппен Red Bull 306 4. Джордж Расселл Mercedes 252 5. Шарль Леклер Ferrari 192 6. Льюис Хемилтон Ferrari 142 7. Андреа Антонелли Mercedes 89 8. Алекс Албон Williams 73 9. Нико Хюлькенберг Kick Sauber 41 10. Исаак Хаджар Racing Bulls 39

Зачет команд Формулы-1 2025

№ Команда Очки 1. McLaren 678 2. Mercedes 341 3. Ferrari 334 4. Red Bull 331 5. Williams 111 6. Racing Bulls 72 7. Aston Martin 69 8. Kick Sauber 59 9. Haas 48 10. Alpine 20

Отметим, что в сезоне-2025 не начисляется бонусное очко за самый быстрый круг гонщика.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.