В Формуле-1 сезона-2025 запланировано 24 этапа Гран-при, первый из которых стартовал в Мельбурне.

Также запланированы шесть спринтерских гонок на 100 км – в Китае, Майами, Бельгии, Остине, Бразилии и Катаре.

По итогам каждого этапа гонщики, которые финишировали в первой десятке, получают зачетные баллы.

За первое место на этапе Формулы-1 дают 25 очков, второе — 18 очков, третье — 15 очков, четвертое — 12 очков, пятое — 10 очков, шестое — 8 очков, седьмое — 6 очков, восьмое — 4 очка, девятое — 2 очка, десятое — 1 очко.

В спринте очки распределяются только между первыми восемью гонщиками: первое место — 8 баллов, второе — 7 баллов, третье — 6 баллов, четвертое — 5 баллов, пятое — 4 балла, шестое — 3 балла, седьмое — 2 балла, восьмое — 1 балл.

Таблица Формулы-1 сезона-2025

Личный зачет пилотов

№ Гонщик Команда Очки 1. Ландо Норрис McLaren 357 2. Оскар Пиастри McLaren 356 3. Макс Ферстаппен Red Bull 321 4. Джордж Расселл Mercedes 258 5. Шарль Леклер Ferrari 210 6. Льюис Хемилтон Ferrari 146 7. Андреа Антонелли Mercedes 97 8. Алекс Албон Williams 73 9. Нико Хюлькенберг Kick Sauber 41 10. Исаак Хаджар Racing Bulls 39

Зачет команд Формулы-1 2025

№ Команда Очки 1. McLaren 713 2. Ferrari 356 3. Mercedes 355 4. Red Bull 346 5. Williams 111 6. Racing Bulls 72 7. Aston Martin 69 8. Haas 62 9. Kick Sauber 60 10. Alpine 20

Отметим, что в сезоне-2025 не начисляется бонусное очко за самый быстрый круг гонщика.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

