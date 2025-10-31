Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон объявил, что завершает гоночную карьеру в конце сезона.

Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1, цитируя его заявление в эфире BBC Radio Somerset.

Дженсон Баттон завершает карьеру

45-летний британец, который сейчас выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость, заявил, что гонка 8 часов Бахрейна, которая состоится 8 ноября, станет для него последней в его профессиональной карьере.

– Это будет моя последняя гонка. Мне всегда нравился Бахрейн, я считаю, что это интересная трасса, и я собираюсь насладиться ею как можно больше, поскольку это будет конец моей профессиональной карьеры гонщика, – сказал Баттон в эфире BBC Radio Somerset.

Баттон дебютировал в Формуле-1 в 2000 году за команду Williams, после чего принял участие в 306 гонках, что сделало его шестым самым опытным гонщиком в истории королевских гонок.

За свою карьеру он одержал 15 побед, 50 раз поднимался на подиум и восемь раз стартовал с поул-позиции. В 2009 году он стал чемпионом Формулы-1, выступая за команду Brawn GP. Эта британская конюшня тогда провела единственный сезон в Ф-1, но выиграла еще и Кубок конструкторов.

После того, как Баттон покинул Формулу-1 в конце сезона 2016 года (за исключением возвращения на одну гонку в 2017 году), он продолжил выступать в различных категориях, включая Super GT, спорткары и Extreme E, а также трижды участвовал в 24-часовой гонке Ле-Мана.

В течение последних двух лет Баттон участвовал в чемпионате мира по выносливости.

