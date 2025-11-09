Формула-1: личный зачет пилотов и команд в 2025 году
В Формуле-1 сезона-2025 запланировано 24 этапа Гран-при, первый из которых стартовал в Мельбурне.
Также запланированы шесть спринтерских гонок на 100 км – в Китае, Майами, Бельгии, Остине, Бразилии и Катаре.
По итогам каждого этапа гонщики, которые финишировали в первой десятке, получают зачетные баллы.
За первое место на этапе Формулы-1 дают 25 очков, второе — 18 очков, третье — 15 очков, четвертое — 12 очков, пятое — 10 очков, шестое — 8 очков, седьмое — 6 очков, восьмое — 4 очка, девятое — 2 очка, десятое — 1 очко.
В спринте очки распределяются только между первыми восемью гонщиками: первое место — 8 баллов, второе — 7 баллов, третье — 6 баллов, четвертое — 5 баллов, пятое — 4 балла, шестое — 3 балла, седьмое — 2 балла, восьмое — 1 балл.
Таблица Формулы-1 сезона-2025
Личный зачет пилотов
|№
|Гонщик
|Команда
|Очки
|1.
|Ландо Норрис
|McLaren
|390
|2.
|Оскар Пиастри
|McLaren
|366
|3.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|341
|4.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|276
|5.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|214
|6.
|Льюис Хемилтон
|Ferrari
|148
|7.
|Андреа Антонелли
|Mercedes
|122
|8.
|Алекс Албон
|Williams
|73
|9.
|Нико Хюлькенберг
|Kick Sauber
|43
|10.
|Исаак Хаджар
|Racing Bulls
|43
Зачет команд Формулы-1 2025
|№
|Команда
|Очки
|1.
|McLaren
|756
|2.
|Mercedes
|398
|3.
|Red Bull
|366
|4.
|Ferrari
|362
|5.
|Williams
|111
|6.
|Racing Bulls8
|82
|7.
|Aston Martin
|72
|8.
|Haas
|70
|9.
|Kick Sauber
|62
|10.
|Alpine
|22
Отметим, что в сезоне-2025 не начисляется бонусное очко за самый быстрый круг гонщика.
С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.