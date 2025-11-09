В Формуле-1 сезона-2025 запланировано 24 этапа Гран-при, первый из которых стартовал в Мельбурне.

Также запланированы шесть спринтерских гонок на 100 км – в Китае, Майами, Бельгии, Остине, Бразилии и Катаре.

По итогам каждого этапа гонщики, которые финишировали в первой десятке, получают зачетные баллы.

За первое место на этапе Формулы-1 дают 25 очков, второе — 18 очков, третье — 15 очков, четвертое — 12 очков, пятое — 10 очков, шестое — 8 очков, седьмое — 6 очков, восьмое — 4 очка, девятое — 2 очка, десятое — 1 очко.

В спринте очки распределяются только между первыми восемью гонщиками: первое место — 8 баллов, второе — 7 баллов, третье — 6 баллов, четвертое — 5 баллов, пятое — 4 балла, шестое — 3 балла, седьмое — 2 балла, восьмое — 1 балл.

Таблица Формулы-1 сезона-2025

Личный зачет пилотов

№ Гонщик Команда Очки 1. Ландо Норрис McLaren 390 2. Оскар Пиастри McLaren 366 3. Макс Ферстаппен Red Bull 341 4. Джордж Расселл Mercedes 276 5. Шарль Леклер Ferrari 214 6. Льюис Хемилтон Ferrari 148 7. Андреа Антонелли Mercedes 122 8. Алекс Албон Williams 73 9. Нико Хюлькенберг Kick Sauber 43 10. Исаак Хаджар Racing Bulls 43

Зачет команд Формулы-1 2025

№ Команда Очки 1. McLaren 756 2. Mercedes 398 3. Red Bull 366 4. Ferrari 362 5. Williams 111 6. Racing Bulls8 82 7. Aston Martin 72 8. Haas 70 9. Kick Sauber 62 10. Alpine 22

Отметим, что в сезоне-2025 не начисляется бонусное очко за самый быстрый круг гонщика.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

