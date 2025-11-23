В Формуле-1 сезона-2025 запланировано 24 этапа Гран-при, первый из которых стартовал в Мельбурне.

Также запланированы шесть спринтерских гонок на 100 км – в Китае, Майами, Бельгии, Остине, Бразилии и Катаре.

По итогам каждого этапа гонщики, которые финишировали в первой десятке, получают зачетные баллы.

Сейчас смотрят

За первое место на этапе Формулы-1 дают 25 очков, второе — 18 очков, третье — 15 очков, четвертое — 12 очков, пятое — 10 очков, шестое — 8 очков, седьмое — 6 очков, восьмое — 4 очка, девятое — 2 очка, десятое — 1 очко.

В спринте очки распределяются только между первыми восемью гонщиками: первое место — 8 баллов, второе — 7 баллов, третье — 6 баллов, четвертое — 5 баллов, пятое — 4 балла, шестое — 3 балла, седьмое — 2 балла, восьмое — 1 балл.

Таблица Формулы-1 сезона-2025

Личный зачет пилотов

№ Гонщик Команда Очки 1. Ландо Норрис McLaren 408 2. Оскар Пиастри McLaren 378 3. Макс Ферстаппен Red Bull 366 4. Джордж Расселл Mercedes 291 5. Шарль Леклер Ferrari 214 6. Льюис Хемилтон Ferrari 149 7. Андреа Антонелли Mercedes 132 8. Алекс Албон Williams 73 9. Исаак Хаджар Racing Bulls 47 10. Нико Хюлькенберг Kick Sauber 45

Зачет команд Формулы-1 2025

№ Команда Очки 1. McLaren 786 2. Mercedes 423 3. Red Bull 391 4. Ferrari 371 5. Williams 117 6. Racing Bulls 86 7. Aston Martin 72 8. Haas 70 9. Kick Sauber 64 10. Alpine 22

Отметим, что в сезоне-2025 не начисляется бонусное очко за самый быстрый круг гонщика.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.